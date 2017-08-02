Торрес: для меня игра против «Ливерпуля» всегда будет особенной

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес дал оценку волевой победе своей команды над «Наполи» в полуфинале «Ауди Кап» (2:1). Игрок предвкушает особенную встречу со своим бывшим клубом — в финале международного турнира испанцам предстоит сразиться с «Ливерпулем».
«Нам потребовалось время, что войти в игру с «Наполи». Вы видели нашу реакцию на пропущенный гол, мы проявили характер и, в конце концов, победили неаполитанцев. Это наша первая предсезонная игра в Европе и очень хороший результат.
Что касается финала, для меня игра против «Ливерпуля» всегда будет особенной. Это клуб, который у меня в сердце. Я провёл там три с половиной фантастических года, у меня много друзей, так что это будет нечто особенное», — приводит слова нападающего пресс-служба мадридского клуба.
Финальное противостояние «Ауди Кап» состоится 2 августа в Мюнхене и начнётся в 21:30 мск.