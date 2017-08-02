Мюллер: в матче с «Ливерпулем» «Бавария» была хороша лишь в первые десять минут

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер критически отозвался об игре мюнхенского клуба в полуфинале товарищеского турнира «Ауди Кап». Баварцы уступили «Ливерпулю» со счётом 0:3 на домашнем стадионе, форвард обратил внимание на недостаток командной игры в исполнении чемпионов Германии.
«Сегодня мы были действительно хороши лишь в первые десять минут. Затем мы допустили ошибку, и счёт стал 0:1. После этого мы не действовали на поле как единое целое. В настоящий момент мы не готовы на 100%. Неприятно, когда команда не показывает хорошей игры, поэтому нам надлежит правильно на это отреагировать», — приводит комментарий Мюллера пресс-служба баварского клуба.
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