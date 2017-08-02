Дисквалифицированный за ставки Бартон станет футбольным радиокомментатором

Скандально известный английский полузащитник Джои Бартон не останется без дела в период своей 13-месячной дисквалификации, полученной за игру в букмекерских конторах. Футболист вошёл в радиокоманду talkSport и будет комментировать матчи английской Премьер-лиги, а также участвовать в радиопревью каждого тура и еженедельном проекте «Kick-Off» в качестве эксперта, сообщает The Sun. Дебют Бартона в статусе радиоведущего намечен на 12 августа — футболист выступит вторым комментатором встречи «Уотфорда» и «Ливерпуля».
По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год Бартон сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы. Полузащитник полностью признал свою вину. В конце июля игрок добился сокращения дисквалификации на пять месяцев.