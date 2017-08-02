«Реал» отказал «Роме» в продаже форварда Лукаса Васкеса за € 30 млн

Руководство «Реала» ответило отказом на предложение коллег из «Ромы» относительно продажи испанского форварда Лукаса Васкеса. По сведениям радио Marca, предложенных римлянами € 30 млн оказалось недостаточно для согласования сделки.
В «Роме» рассматривают 26-летнего нападающего в качестве альтернативы Рияду Марезу из «Лестер Сити», переговоры о переходе которого в клуб из столицы Италии затянулись.
В прошлом сезоне испанской Примеры Васкес принял участие в 33 матчах, но лишь 12 раз появился на поле с первых минут, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт с «Реалом» действует до лета 2021 года.
«Рома» поборется за Лукаса Васкеса, если не договорится о переходе Мареза