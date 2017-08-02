Бубнов: «Спартак» обыграл «Краснодар» справедливо и по игре

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги матча 3-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Краснодар» со счётом 2:0.
«Спартак» обыграл «Краснодар» и справедливо, и по игре. Шалимов ведь сказал, что «Спартак» мог выиграть 4:0, если бы реализовал свои моменты. Хотя первый тайм был абсолютно равный. «Краснодар» мог забить, моментов было достаточно, но «Спартак» был лучше в реализации моментов. Что касается второго тайма, красно-белые почти ничего не позволили сопернику, контролируя центр поля и матч. Считаю, что Фернандо забил лучший гол тура. Очень красиво исполнил штрафной, да и в целом провёл отличный матч.
Расклад перед игрой с «Краснодаром» был таков, что очки терять нельзя ни в коем случае, поэтому команда Карреры настроилась соответствующим образом», — приводит слова Бубнова Sportbox.