Кака: я впервые сыграю против «Реала» — это нечто особенное для меня

Бразильский полузащитник Кака, который в составе сборной MLS сыграет с мадридским «Реалом», поделился ожиданиями от товарищеского матча.
«Это нечто особенное. Я впервые сыграю против „Реала“. На вчерашней тренировке я пообщался с футболистами „Реала“, среди которых у меня много друзей. Кроме того, у меня будет возможность сыграть с ними на одном поле.
«Реал» провёл великолепный сезон, выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Для Зинедина Зидана, который всего второй год возглавляет команду, это большое достижение. Поздравляю их с проделанной работой", — приводит слова Кака Marca.
Матч между сборной MLS и «Реалом» состоится 3 августа, начало — в 4:00 мск.
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