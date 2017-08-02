Ходжаниязов: вернуться в «Зенит» было бы прекрасно

Защитник Джамалдин Ходжаниязов, который недавно расторг контракт с датским «Орхусом», рассказал, почему это произошло, а также признался, что был бы не против вернуться в «Зенит», воспитанником которого является.
«Договорились с клубом о прекращении сотрудничества. Подобное бывает в футболе. У меня были некоторые разногласия с главным тренером, хотя даже в такой ситуации я сыграл 20 матчей за сезон. Вот и всё. Было очень много позитивных моментов. В датской Суперлиге я приобрёл хороший опыт, сыграл немало игр.
Проблема в том, что через несколько месяцев после моего переезда в Данию в «Орхусе» полностью сменилось руководство. Люди, приглашавшие меня, покинули команду. Соответственно, поменялась и философия клуба.
Я всего несколько дней назад вернулся домой. Немного побуду с семьёй, а затем займусь трудоустройством. Пока над этим работает агент. У меня есть желание остаться в России, но если появится интересное предложение из Европы, непременно подумаю.
Вернуться в «Зенит»? С радостью! Вернуться в «Зенит» действительно было бы прекрасно. Но в футболе часто случается, что приходится уезжать из дома. Это как раз мой случай. Человек обязан думать, прежде чем принять то или иное решение, но, повторюсь, предложение «Зенита» действительно принял бы с радостью. Мне было бы очень приятно вернуться в «Зенит», — цитирует Ходжаниязова Bobsoccer.