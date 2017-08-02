Поддубский: «СКА-Хабаровск» на один гол наиграл, нужно везение

Тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал тот факт, что после трёх туров в РФПЛ у его команды в активе нет ни одного очка и забитого гола.
«На один свой гол, считаю, мы наиграли. Иногда, чтобы всё сложилось как вам хочется, нужно везение. Но везёт, как известно, сильным. Значит, надо прибавить именно здесь — в самоотдаче, характере. Без этого нам будет трудно на что-то всерьёз рассчитывать. В последнем своём сыгранном матче везения мы не заслужили. Слишком робко с ЦСКА играли, порой чрезмерно волновались и очень сильно нервничали.
Есть, конечно, у нас люди, которые первый раз на такой стадион вышли как участники официального матча. Это, наверное, сказалось на нашей игре, но опытных людей в коллективе хватает. Баляйкин на поле «Сан-Сиро» выходил, Наваловский и Корян со сборными много чего видели. Гришко, Димидко, Тишкин, Габулов, Дедечко, Пуцко — это люди, игравшие в Премьер-Лиге или на Украине, что-то успели пережить, увидеть в футболе", — цитирует Поддубского пресс-служба хабаровского клуба.