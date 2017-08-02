Болельщики «Урала» признали Годзюра лучшим игроком в июле

Лучшим игроком «Урала» в июле болельщики команды по итогам голосования признали вратаря Ярослава Годзюра. Как сообщает официальный сайта уральского клуба, Годзюр набрал 34% голосов и обошёл других претендентов: Николая Димитрова (20%), Грегора Блажица (17%), Чисамбу Лунгу (12%), Эрика Бикфалви (9%) и Дениса Кулакова (7%).
Годзюр принял участие в трёх стартовых матчах сезона в РФПЛ в прошлом месяце. 32-летний футболист пропустил всего два мяча, а в выездной игре с «Динамо» оставил свои ворота в неприкосновенности.
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