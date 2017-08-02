Канунников не явился в суд по делу о приложении трудового договора с «Рубином»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников сегодня не явился в Авиастроительный районный суд Казани по делу о приложении трудового договора с «Рубином». На заседание пришел адвокат игрока Александр Мисанов, который сообщил, что приложение к новому контракту футболиста с клубом подписывал бывший финансовый директор клуба Ильдус Махмутов.
Ранее суд запретил регистрировать переход футболиста «Рубина» в другой клуб. При этом отмечалось, что генеральный спонсор команды «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере € 5 млн в случае перехода одного из игроков в другую команду.
«Подписание договора происходило в Москве, где присутствовали юрист, спортивный директор Громов, а трудовой договор от «Рубина» подписывал Махмутов. Приложение №3 касалось досрочного расторжения контракта, и один экземпляр остался у игрока. Есть объяснение господина Громова, который на тот момент являлся спортивным директором клуба, которое указывает, что он присутствовал на подписании договора в Москве между Канунниковым и «Рубином». Он указывает те же обстоятельства, что Махмутов подписывал договор и приложения», – цитирует юриста «Бизнес Online».