Суд Казани снял запрет на трансфер Канунникова, игрок может покинуть «Рубин»

Авиастроительный суд города Казани отменил запрет на трансфер нападающего «Рубина» Максима Канунникова, сообщает «Бизнес Online». Таким образом, футболист может покинуть клуб в это трансферное окно.
Ранее ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и футболисту с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговорённых в специальном приложении к нему. Тогда районный суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.
Заседание по делу состоялось сегодня, и на нём присутствовала лишь сторона игрока. Интересы Канунникова в суде представлял юрист Александр Мисанов, который сообщил, что приложение по новому контракту игрока с клубом, в котором была прописана сумма отступных в размере € 1 млн, было подписано бывшим финансовым директором «Рубина» Ильдусом Махмутовым в присутствии бывшего гендиректора Андрея Громова. Юрист предоставил суду экземпляры документов. Очередное заседание по делу пройдёт 10 августа.