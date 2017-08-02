ЦСКА и АЕК показали форму на ответный матч Лиги чемпионов

2 августа на «ВЭБ Арене» в Москве состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕК. За десять часов до начала игры команды представили форму, в которой выйдут на поле.
ЦСКА сыграет в тёмно-синих футболках. Что касается АЕК, греки выйдут на поле в жёлтой форме с чёрными полосами.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 мск. В первом матче ЦСКА добился победы – 2:0.
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