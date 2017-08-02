Почеттино: Мората сказал мне: «Зачем тебе я, если у тебя уже есть Гарри Кейн?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сказал, что вёл переговоры с нападающим Альваро Моратой, но тот, испугавшись конкуренции с форвардом Гарри Кейном, решил перейти в «Челси».
«Сложно убедить хороших футболистом перейти сюда и занять место на скамейке запасных. Поэтому бывают проблемы. Мората сказал мне: „Зачем тебе я, если у тебя уже есть Гарри Кейн?“ Если я попробую купить нападающего, каждый ответит: „Слушай, зачем тебе я? Чтобы сидеть на лавке? У тебя есть Кейн, я не смогу конкурировать с ним“. Также говорят об Уго Льорисе и других наших футболистах.
Болельщики понимают, что пока что мы не тот клуб, который мог бы конкурировать с „Манчестер Юнайтед“ или „Манчестер Сити“ за игроков. Мы не можем с ними на равных бороться», — цитирует Почеттино Daily Mail.