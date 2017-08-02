«Интер» объявил о подписании контракта с полузащитником Весино

«Интер» объявил о подписании соглашения с полузащитником Матиасом Весино, ранее выступавшим за «Фиорентину». Как сообщает официальный сайт миланского клуба, срок контракта с уругвайским футболистом рассчитан до 2021 года. Сумма отступных за хавбека составляла € 24 млн.
В прошлом сезоне 25-летний игрок провёл за «Фиорентину» в чемпионате Италии 31 матч, отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами
Ранее Весино выступал также за «Сентраль Эспаньол», «Насьональ», «Кальяри» и «Эмполи».
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