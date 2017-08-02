«Зенит»: Дзюба забил «Спартаку» 4 гола в 4 матчах. Продолжим традицию! Дай пять!

«Зенит» опубликовал видеоролик, посвящённый голам нападающего Артёма Дзюбы в ворота московского «Спартака», за который форвард ранее выступал. При этом ролик сопровождается текстом: «Четыре гола Артёма Дзюбы в четырёх предыдущих матчах с принципиальным соперником. Продолжим традицию! Дай пять!».
Дзюба, являющийся воспитанником красно-белых, перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году. В 4-м туре Премьер-Лиги петербургская команда 6 августа дома примет «Спартак».
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