Футболка с последнего матча Тотти была запущена в космос

Футболка, в которой бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти провёл последний матч, была запущена в космос. Об этом сообщает пресс-служба римлян. 40-летний Тотти одобрил данную идею.
Запуск ракеты «Вега» состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане сегодня утром.
Франческо Тотти является воспитанником «Ромы», за которую играл с 1993 по 2017 од. За это время итальянец принял участие в 785 матчах и забил 307 голов. Последний матч Тотти в футболке «Ромы» состоялся 28 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:2).
Фото запуска ракеты можно посмотреть в «Твиттере».
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