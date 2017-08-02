«Ландскрона»: забьём трибуны баннерами в честь Кержакова — парня с нашего двора

Болельщицкое объединение «Зенита» призвало 6 августа на домашнем матче «Спартака» развесить на трибунах арены «Санкт-Петербург» баннеры в честь экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, который завершил карьеру.
«В воскресенье перед матчем состоится чествование лучшего бомбардира российского футбола — Саши Кержакова. За час до матча мы соберёмся на трибуне, чтобы сказать Саше спасибо за все те эмоции и мгновения, которые он дарил нам на протяжении своей блистательной карьеры. 386 матчей и 163 гола за „Зенит“!
Давайте забьём трибуны баннерами в честь русского бомбардира — парня с нашего двора. Готовьте текстовики, несите их на матч и будьте на стадионе за час (в 19:00) до стартового свистка", — говорится на сайте «Ландскроны».
В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».
Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.