Манчини: «Зенит» хотел купить Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» рассказал о трансферной политике клуба, пошутив, что питерцы хотели приобрести нападающего «Барселоны» Неймара.
«Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах. Ещё мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» состоится 3 августа. Начало – 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Барселона» объявила, что Неймар решил покинуть команду