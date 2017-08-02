Манчини: «Зенит» потерял много сильных игроков, сейчас состав на перспективу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» рассказал, что в предстоящей игре произойдёт ротация состава, который будет отличаться от встречи в Израиле, которая закончилась победой петербуржцев со счётом 2:0.
«Состав на завтрашний матч будет отличаться, от того, что было в Израиле. У нас три дня и две важные игры, одна из которых со «Спартаком». За последний год «Зенит» потерял много сильных игроков, которые составляли костяк. Сейчас состав на перспективу, клуб потратил много на трансферы, это инвестиции в будущее. Надеюсь, эти футболисты в будущем нам помогут.
В футболе нельзя держать в уме несколько игр сразу, нужно концентрироваться на одном матче. Буду завтра требовать от своих футболистов полной концентрации и отдачи на поле. Каждый матч сложный, поэтому каждый требуется стопроцентной концентрации, в том числе и матч с «Бней Иегудой». Готовимся к этой игре, как к любой другой. Также стоит учитывать наш напряжённый график.
Если будет дождь, попросим, чтобы закрыли крышу нового стадиона. Зачем тогда её делали, если не закрывать?» — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Бней-Иегуда» состоится 3 августа. Начало запланировано на 20:00 мск.