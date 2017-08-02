Созин: Григорян слишком мягко выразил свою позицию относительно игры Базелюка

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением относительно слов главного тренера «Анжи» Александра Григоряна, который назвал нападающего своей команды Константина Базелюка трусом. Произошло это после матча 3-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Уже несколько дней ко мне лично, как представителю комитета по этике, обращаются с вопросом о высказывании тренера „Анжи“господина Григоряна в адрес игрока своей команды. Многие спортивные издания муссируют этот вопрос, ищут некую крамолу. Многие защищают игрока, ссылаясь на недопустимость такой подачи информации. Я же скажу так: тренер слишком мягко выразил свою позицию и видение того, как отбыл своё время на поле Базелюк. Именно отбыл, а не отыграл. Представьте себе ситуацию: команда проигрывает, игрока выпускают в надежде усилить атаку. Продавить подуставших защитников, попытаться сравнять счёт. Другими словами – заработать деньги. И что? Выходит здоровенный детина, два ускорения — и стоит руки в боки. Ждёт, когда его на ужин повезут. Он должен был оставить после себя выжженную землю и покусанных игроков соперника. И тогда любой тренер, будь это Григорян или Моуриньо, никогда не назовёт его трусом и с радостью предоставит ему место на поле», — сказал Созин.