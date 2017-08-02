Корниленко: 150 матчей — это много, надеюсь, проведу за «Крылья» ещё соточку

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, для которого матч с «Химками» (2:0) стал 150-м в футболке самарского клуба, поделился эмоциями по этому поводу. 34-летнему форварду вручили футболку с номером 150.
«150 матчей – это достаточно много. Шесть лет я нахожусь в «Крыльях Советов». Это моя команда, команда номер один. Город и болельщиков я полюбил. Всё, что связано с Самарой, – это моё, родное. Приятно, надеюсь, будет ещё хотя бы соточка.
Самый запоминающийся матч? Надеюсь, он ещё впереди. Запомнился, наверно, матч с московским «Динамо», когда был дождь. Поле было залито водой, но мы выиграли 1:0. Важная была победа», — сказал Корниленко в беседе с пресс-службой клуба.
Видео, на котором Корниленко вручают футболку, можно посмотреть в YouTube.