Гальярдо: РФПЛ — не лучшая лига в мире, но Дриусси будет играть за «Зенит» в ЛЕ

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо высказал мнение по поводу перехода экс-нападающего аргентинского клуба Себастьяна Дриусси в стан петербургского «Зенита».
«Уход Себастьяна был неизбежным. Такое происходит, когда игрок достигает заметного уровня. Дриусси переехал в Россию, которая не является одной из сильнейших лиг в Европе? Да, но вы также должны думать, что клуб заработал 22 миллиона евро. К тому же Россия — это не Китай. Не лучшая лига в мире, но Дриусси будет играть в Лиге Европы и может выйти на европейский рынок. А если Себастьян проведёт хороший год за „Зенит“, то сможет быстро перейти в один из сильнейших клубов в Европе. Все эти вещи делают продажу игрока неизбежной», — цитирует Гальярдо Clarin.
«Зенит» объявил о переходе Дриусси