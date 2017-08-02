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Мостовой: Неймар потеряет в футбольном плане, если перейдёт в «ПСЖ»

2 августа 2017, среда. 15:53 Футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».

«С точки зрения футбола он, безусловно, потеряет. Одно дело играть рядом с Месси в «Барселоне», выигрывать трофеи. Другое — взять те деньги, которые он получит за этот трансфер. От этого никто бы не отказался. Но ведь Неймар не такой бедный человек. Непонятно, что им двигает. Надо, конечно, ужесточать какие-то финансовые меры. Это сумасшедшие деньги. Даже глядя на наш чемпионат, когда посредственные футболисты зарабатывают огромные деньги. Надо что-то делать.

Все говорят, что он не хочет быть в тени Месси. Но не вина других футболистов, что они находятся в тени таких игроков, как Лионель или Криштиану. Такая судьба. Навскидку: «Золотой мяч» не получали такие игроки, как Анри, Рауль, Бергкамп и другие. Неймару сейчас очень далеко до Месси, и я не вижу, в чём он сильнее аргентинца. Если только он не начнёт забивать пачками, но ведь французский чемпионат не такой лёгкий. Но при этом этот чемпионат не очень престижный. Там будет сложнее прогрессировать. Вот пример Ибрагимовича. Человек забивал пачками во Франции, но стоило перейти в Англию, и любое касание мяча стало престижнее, чем все голы в Лиге 1.

Резюмируя, скажу, что Неймар не сможет выиграть «Золотой мяч» в «ПСЖ», если Месси и Роналду будут в порядке. Если же с ними что-то произойдёт, то шансы есть. Один из претендентов на эту награду после аргентинца и португальца – это, несомненно, Неймар», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Александр Мостовой Неймар
Новости. Футбол
2 августа 2017, среда
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