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Объявивший о завершении карьеры Каньенда подписал контракт с «МТЛ Уондерерс»

2 августа 2017, среда. 16:04 Футбол

Исо Каньенда, известный в России по выступлению за «Локомотив» и «Ростов» и в конце июля объявивший о завершении карьеры, продолжит играть. 34-летний футболист на правах свободного агента перешёл в малавийский клуб «МТЛ Уондерерс». Об этом сообщает malawi24.com. Контракт рассчитан на полтора года.

«Новость о том, что я завершил карьеру, не более чем слухи. Я не говорил об этом, я пока не закончил с футболом. С нетерпением жду тот день, когда смогу сыграть за свой новый клуб и помочь ему», — сказал Каньенда.

Каньенда известен в России по выступлениям за «Ростов», за который он провёл более 100 матчей, а также за «Локомотив», «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо». Последним клубом в карьере малавийского футболиста стал южноафриканский «Полокване Сити», в составе которого он выступал с 2012 года.

Экс-игрок «Ростова» Каньенда завершил карьеру и собирается стать тренером
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Брянск ФК КАМАЗ ФК Локомотив ФК Ростов ФК Ротор-Волгоград Исо Каньенда
Новости. Футбол
2 августа 2017, среда
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