КДК снова оштрафовал «Арсенал» за неправильный выход из автобуса

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какое решение принято на очередном заседании комитета по итогам встречи 3-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Арсеналом» (2:1).
«По матчу «Рубин» – «Арсенал»: мы оштрафовали «Арсенал» на 20 тыс. рублей за то, что игроки команды выходили из автобуса не из передней двери», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Отметим, что после игры 2-го тура «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» туляки также были наказаны за аналогичный эпизод.
КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем