Месси – Неймару: желаю удачи на новом этапе жизни

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожелал удачи Неймару, который изъявил желание покинуть команду и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
«Было большим удовольствием провести все эти годы с тобой, друг. Желаю удачи на новом этапе жизни. Увидимся», — говорится в сообщении, которое Месси оставил в «Инстаграме».
Неймар играл в «Барселоне» с 2013 года, куда перешёл из «Сантоса». Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.
Видео, на котором Месси запечатлён с Неймаром, можно посмотреть в «Инстаграме».
На этой неделе Неймар будет представлен в качестве игрока «ПСЖ»