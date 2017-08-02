Наставник «Кубани» Калешин дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 5-го тура ФНЛ «Динамо» Спб – «Кубань».
«По матчу питерского «Динамо» и «Кубани»: главный тренер “Кубани” Евгений Калешин оскорбил бригаду судьей. Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Калешина на два матча ФНЛ и оштрафовать его на 20 тыс. рублей. Также игрок «Кубани» Бендзь после удаления ударом ноги разбил дверь раздевалки своей команды, за что он оштрафован на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.