Кьер: в первой игре «Люнгбю» удивил «Краснодар», теперь надо прыгнуть ещё выше

Нападающий «Люнгбю» Йеппе Кьер поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Краснодаром» (3 августа). В первой игре «быки» дома добились победы со счётом 2:1.
«Несмотря на то что мы очень хорошо играли в первом матче, мы всё же уступили 1:2. И теперь, если хотим продолжить выступать в Лиге Европы, должны в ответном матче проявить себя ещё лучше. Считаю, что в первом поединке мы смогли удивить соперника, но теперь необходимо прыгнуть ещё выше. Мы должны придумать что-то ещё, продемонстрировать более высокий уровень. Уверен, мы можем играть лучше, главное, с самого начала не позволить «Краснодару» взять мяч под контроль. Я определённо думаю, что мы в состоянии победить их», — цитирует Кьера сайт «Краснодара».