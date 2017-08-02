Бутенко — о пенальти на Дзагоеве: для футбола это новая формация симуляции

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко разобрал эпизод в матче 3-го тура РФПЛ ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (2:0), когда судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота гостей после падения Алана Дзагоева. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) признала это решение ошибочным.
«Судейский комитет никакого отношения к ККК РФС не имеет. Как председатель судейского комитета не имею права обсуждать решения ККК. Это независимый орган РФС, который нам и департаменту судейства и инспектирования не подчиняется. Он создан специально, чтобы обсуждать резонансные ситуации. А как эксперт и просто инспектор РФС скажу: я согласен с решением комиссии. Если смотреть эпизод по телевидению с основной трибуны, то он смотрелся как нарушение правил. Эпизод абсолютно неординарный, чтобы заявлять, что нарушение со стороны игрока «СКА-Хабаровск» было. Потому казалось, что арбитр формально прав. Но когда я посмотрел ракурс из-за ворот, мнение моё кардинально поменялось. Игрок ЦСКА просто схитрил и добился положительного для себя результата.
Я не раз говорил, что футболисты настолько научились падать… они «оставляют» ноги там, где они были за мгновение до падения, тело идёт дальше, человек группируется и падает в штрафной после минимального контакта с соперником. И сегодня высочайший уровень артистизма у футболистов, которые хотят для себя получить незаконное преимущество. Иногда на это натыкаются арбитры. Для футбола это новая формация симуляции. Она более завуалирована и талантлива. К сожалению, судьям сегодня непросто определить, по неосторожности ли допущено нарушение, или это такая завуалированная симуляция. Добавлю, что ни в коем случае не обвиняю Кирилла Левникова в ошибке. Ошибка была, но её можно понять – мы видим сердцевину эпизода с другого ракурса, нежели судья. Раньше футболисты старались обмануть соперника, а сегодня – всех, чтобы получить преимущество», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.