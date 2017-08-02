Монтелла: Андре Силва напоминает мне игрока, который творил историю с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился мнением о способностях форварда Андре Силвы. Итальянский клуб приобрёл 21-летнего португальского футболиста у «Порту» в начале лета.
«Андре способен сыграть и первого, и второго форварда. Он силён и техничен и напоминает мне игрока, который творил историю с «Миланом». Не скажу, кого именно. Говорю ли я про Марко ван Бастена? Андре нужно адаптироваться к итальянскому футболу, он талант с большим будущим», — цитирует Монтеллу издание Football Italia.
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