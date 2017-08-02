«Лион» продлил контракт с Дьякаби до 2022 года

Защитник «Лиона» Муктар Дьякаби продлил контракт с клубом. 20-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до 2022 года, информирует официальный сайт французского клуба. Предыдущий контракт Дьякаби истекал в 2019 году.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Дьякаби провёл 22 матча (все — с первых минут), в которых забил один гол и получил три жёлтые карточки.
По итогам прошлого сезона «Лион» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 67 очков в 38 матчах турнира.
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