Французский клуб из Лиги 2 в шутку объявил о переходе Неймара

Французский «Кевийи-Руэн», выступающий в Лиге 2, в шутку объявил о переходе из «Барселоны» нападающего Неймара. Пресс-служба команды опубликовала в «Фейсбуке» фотографию бразильца в форме «Кевийи-Руэна» и пригласила болельщиков посетить его презентацию в ближайшую пятницу.
В последнее время не утихают слухи о переходе Неймара во французский «ПСЖ». Ранее «Барселона» опубликовала заявление, в котором сообщила, что 25-летний форвард изъявил желание покинуть каталонский клуб. Чтобы приобрести Неймара, «ПСЖ» придётся заплатить сине-гранатовым € 222 млн.
Фотографию с Неймаром в форме «Кевийи-Руэна» можно посмотреть в «Фейсбуке».
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