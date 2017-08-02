Агент Хави Гарсии: уход моего клиента из «Зенита» не согласован, но возможен

Агент Мануэль Гарсия Куилон, представляющий интересы футболиста «Зенита» Хави Гарсии, отверг приписываемые ему слова.
Ранее издание «Спорт-экспресс» опубликовало интервью, в котором агент якобы говорит следующее: «Неправда, что Хави Гарсия может перейти в „Бетис“. Я видел эту информацию в прессе, но она неверна. Хави Гарсия пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в „Зените“ и хочет дальше играть в России».
«Меня не так поняли, это ошибка перевода. Ситуация такова, что трансфер не согласован, но возможен. Будущее моего клиента пока под вопросом, на сегодня он игрок „Зенита“. Ждём новостей», — цитирует агента ABC.
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