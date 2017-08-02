Нигматуллин: если ЦСКА не забудет, как играть в футбол, с АЕК проблем не будет

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. В первой игре на выезде «армейцы» победили со счётом 2:0.
«ЦСКА создал себе очень хороший задел перед ответным матчем. Если не случится никаких форс-мажоров и «армейцы» не забудут, как играть в футбол, проблем не будет. У АЕК шансов практически нет. Просто нужно сыграть надёжно. Разгрома сегодня ждать не стоит, это не самоцель. Я бы поставил на 1:0 в пользу ЦСКА.
Что касается Игоря Акинфеева, то для него главной задачей было прервать эту пресловутую серию, он это сделал. Теперь у него нет супермотивации сыграть на ноль. И уже не важно, пропустит ли он сегодня. Сейчас об этом никто не вспомнит. Главная задача – выйти в групповой этап и там наслаждаться футболом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.