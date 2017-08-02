Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принял решение перейти на правах аренды в «Наполи», утверждает ESPN FC. Несколько английских клубов проявляли интерес к экс-игроку «Уфы», но тот выбрал неаполитанский клуб.
«Манчестер Сити» не против снова отдать Зинченко в аренду, так как не гарантирует ему постоянной игровой практики в грядущем сезоне.
Минувший сезон украинец провёл на правах аренды в ПСВ, принял участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов (4 — с первых минут) и отметился 3 голевыми передачами.
«Наполи» может отказаться от борьбы за Зинченко