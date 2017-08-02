«Челси» поздравил Пашалича и пожелал ему удачи в «Спартаке»

«Челси» подтвердил переход полузащитника Марио Пашалича в «Спартак». Перед уходом в российский клуб хорватский футболист подписал с лондонцами новый четырёхлетний контракт, информирует официальный сайт «Челси».
«Поздравляем Марио и желаем ему удачи в „Спартаке“, — гласит запись в „твиттере“ синих.
В прошлом сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Предыдущий контракт 22-летнего Пашалича с «Челси» был рассчитан до лета 2018 года.
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» на правах аренды