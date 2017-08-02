Натхо: жаловаться на календарь не собираемся, в ЦСКА привыкли к таким трудностям

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо ответил на вопрос о напряжённом календаре и оценил потенциал молодых игроков «армейцев».
«У нас и дальше очень насыщенный график, плюс мы не такие, как «Зенит» или «Спартак», у которых в обойме по 20-25 равноценных футболистов. Но жаловаться никто не собирается, мы привыкли к такого рода трудностям и уже не раз доказывали, что способны имеющимися силами выдерживать всю дистанцию и завоёвывать награды. Самое важное, чтобы у нас не было травм – тогда будут шансы хорошо выступить во всех трёх турнирах. Надеюсь, нам поможет и «армейская» молодёжь, которая на сборах выглядела вполне прилично.
Приятно удивлён тем, как вырос Саша Головин, его потихоньку подтягивали к основе, доверяли всё больше игрового времени, и сейчас это без вопросов один из футболистов старта. Мы всегда стараемся помогать молодёжи, каждый из нас сам когда-то пробивался в состав и знает, что это такое. Все, кто был с нами на летних сборах, способны дорасти до уровня первой команды. Лично мне нравится, как прогрессирует Хетаг Хосонов. При должном отношении к делу он может стать сильным игроком.
За карьеру я провёл 85 еврокубковых матчей? Я этого раньше не знал, интересная информация. Раз так – поставлю себе цель достичь сотни, играя за ЦСКА. Если удастся оформить достижение, это автоматически будет означать, что наша команда играет в Европе часто и помногу. А что для профессионального футболиста может быть лучше?» — сказал Натхо в интервью, размещённом в программке к матчу ЦСКА — АЕК.