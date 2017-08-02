ЦСКА — АЕК: Витиньо выйдет на поле с первых минут

ЦСКА объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК. Нападающий Витиньо, не попавший в стартовый состав на матч 3-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0), сыграет с первых минут.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 2:0.