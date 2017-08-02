Плетикоса: помог Пашаличу перейти в «Спартак», рассказав про Москву и команду

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход хорватского футболиста Марио Пашалича из «Челси» в «Спартак» на правах аренды.
«Пашалич решил перейти именно в «Спартак», потому что красно-белые в прошлом сезоне выиграли чемпионат России, а в этом будут играть в Лиге чемпионов. Не стоит преувеличивать моё влияние, но всё же думаю, что тоже немного помог Марио принять это решение своими советами и рассказами про «Спартак». Я рассказывал Пашаличу про Москву, про команду и то, что ждёт его внутри коллектива. Но главная причина – сам «Спартак» и желание тренера видеть Марио в команде», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Челси» поздравил Пашалича и пожелал ему удачи в «Спартаке»