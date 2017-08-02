«Монако» объявил о переходе Адамы Дьякаби из «Ренна»

«Монако» объявил о переходе нападающего «Ренна» Адамы Дьякаби. 21-летний футболист подписал с монегасками контракт, рассчитанный до лета 2022 года, информирует официальный сайт «Монако».
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Дьякаби провёл за «Ренн» 25 матчей (три — с первых минут), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и получил две жёлтые карточки.
По итогам прошлого сезона чемпионата Франции «Монако» занял первое место в турнирной таблице, опередив ставший вторым «ПСЖ» на восемь очков.