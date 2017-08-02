Будогосский: Москалёв абсолютно правильно назначил пенальти за фол на Азмуне

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский в эфире программы «Свисток» разобрал пенальти, назначенный в ворота тульского «Арсенала» в матче 3-го тура РФПЛ с «Рубином». На 73-й минуте игры главный судья Владимир Москалёв назначил 11-метровый в пользу казанской команды после эпизода в штрафной площади с участием нападающего Сердара Азмуна и защитника Стопиллы Сунзу.
«В „Арсенале“ считают, что судья отработал хорошо, но меня попросили разъяснить этот эпизод, по которому возникли сомнения. Считаю, что арбитр абсолютно прав. Москалёв принимал решение не по понятиям. Есть четыре критерия назначения пенальти в таких ситуациях, и если судья считает, что один из этих критериев подходит к эпизоду, то он ставит 11-метровый удар. Защитник использовал руки, воспрепятствовал сопернику в красной форме занять позицию, вступить в борьбу за мяч. Значит, судья был прав».
Видео доступно на канале тульского «Арсенала» в YouTube.