АЕК объявил стартовый состав на ответный матч с ЦСКА

АЕК (Афины) объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
АЕК: Анестис, Чигринский, Чосич, Враньеш, Бакасис, Лопеш, Симоеш, Юханссон, Манталос, Ливайя, Клонаридис.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 2:0.