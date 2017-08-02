«Динамо» объявило о переходе Цаллагова из «Зенита» на правах аренды

«Динамо» объявило о переходе Ибрагима Цаллагова из «Зенита» на правах аренды. Он стал четвёртым новичком бело-голубых в нынешнее межсезонье.
«26-летний футболист может сыграть сразу на трёх позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.
«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», — информирует сайт «Динамо».
Фото доступно в «твиттере» ФК «Динамо».