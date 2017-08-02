Кьяер подписал с «Севильей» четырёхлетний контракт

Защитник турецкого «Фенербахче» Симон Кьяер продолжит карьеру в чемпионате Испании. 28-летний датский футболист подписал четырёхлетний контракт с «Севильей», сообщает официальный сайт андалузского клуба.
Кьяер известен по выступлениям за «Палермо», «Вольфсбург», «Рому» и «Лилль». В 2015 году защитник сборной Дании перешёл из французского клуба в «Фенербахче». В минувшем сезоне он провёл 27 матчей (все – в основном составе) в чемпионате Турции и забил один гол.
Фото доступно в «твиттере» ФК «Севилья».