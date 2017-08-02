Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Фанат ЦСКА Александр Орлов, который сегодня был задержан за удар в лицо журналисту НТВ Никите Развозжаеву, рассказал о произошедшем инциденте.
«Слушайте, я готов принести свои извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся, сколько там надо. Я не хотел. Просто иду, а он мне какую-то гадость говорит. Хоп — и кинул руку. Вот и всё», — сказал Орлов в эфире телеканала НТВ.
Ранее об инциденте рассказал сам журналист. Он сообщил, что о случившемся нападении написал заявление в полицию.
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