ЦСКА — АЕК: на секторе для фанатов гостей нет ни одного человека

На секторе для болельщиков АЕК (Афины) нет ни одного человека, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Таким образом, греческий клуб проведёт ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА без организованной поддержки. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
Фото: «Чемпионат»
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победил ЦСКА — 2:0.