Капитан «Эвертона» Джагелка продлил контракт до 2019 года

Капитан «Эвертона» Фил Джагелка продлил контракт с клубом. 34-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2019 года, информирует официальный сайт «ирисок».
Предыдущий контракт Джагелки с «Эвертоном» истекал в 2018 году. Джагелка выступает за «ирисок» на протяжении десяти лет.
В минувшем розыгрыше АПЛ защитник провел за «Эвертон» 27 матчей (25 — с первых минут), в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.
Фото доступно на официальной странице ФК «Эвертон» в социальной сети «Твиттер».