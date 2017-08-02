Каррера и Черчесов присутствуют на матче ЦСКА — АЕК

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и наставник сборной России Станислав Черчесов посетили ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом АЕК (Афины) и ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. К 28-й минуте счёт не открыт — 0:0. В первом матче победил ЦСКА — 2:0.
Фото доступно в «твиттере» РФПЛ.