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Каррера и Черчесов присутствуют на матче ЦСКА — АЕК

2 августа 2017, среда. 20:32 Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и наставник сборной России Станислав Черчесов посетили ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом АЕК (Афины) и ЦСКА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА — АЕК. К 28-й минуте счёт не открыт — 0:0. В первом матче победил ЦСКА — 2:0.

Фото доступно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АЕК Афины ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Спартак Массимо Каррера Станислав Черчесов Фото
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