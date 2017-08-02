«Сьон» вылетел из Лиги Европы, Митрюшкин пропустил один гол

«Сьон» (Швейцария) и «Судува» (Литва) сыграли вничью в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила в Каруже (Швейцария) на стадионе «Стад де Женев» и завершилась со счетом 1:1.
Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин провел весь матч и пропустил один гол.
На 55-й минуте экс-игрок «Краснодара» Мусса Конате вывел «Сьон» вперед. На 80-й минуте Робертас Вежявичюс провел ответный мяч.
В первом матче «Судува» на своем поле добилась победы со счетом 3:0. «Сьон» вылетел из Лиги Европы.
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