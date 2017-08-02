Роналдиньо: мало кто может заменить в «Барсе» Неймара, Коутиньо — один из них

Бывший полузащитник сборной Бразилии, «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо выразил мнение, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо способен заменить в каталонском клубе Неймара, который изъявил желание покинуть команду и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
«В мире очень мало игроков, которые могут заменить Неймара, но, мне кажется, Коутиньо — один из них. Он способен вписаться в игру „Барселоны“ и компенсировать уход Неймара, но „Ливерпуль“ прекрасно знает, что такой игрок дорого стоит. Учитывая нынешние суммы трансферов, Коутиньо обойдётся „Барселоне“ очень дорого», — цитирует Роналдиньо Mirror.
Неймар ответил Месси: спасибо, брат. Я буду скучать по тебе